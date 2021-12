Powerbank+Torcia in sconto: arriva domani!

Sei ancora in tempo per scegliere un regalo di Natale hi-tech last minute: con il powerbank da 10.000 mAh di INIU hai la possibilità di fare un dono utile, approfittando dello sconto su Amazon con consegna entro domani.

Regalo di Natale last minute: powerbank+torcia (offerta)

Il dispositivo non si limita a ricaricare le batterie di smartphone, tablet, auricolari e smartwatch, ma all'occorrenza può essere impiegato anche come torcia per illuminare l'ambiente in cui ci si trova. Insomma, un vero e proprio 2-in-1. Puoi trovare tutti gli altri dettagli in merito a specifiche tecniche e caratteristiche nella scheda del prodotto.

L'immagine qui sopra mostra il contenuto della confezione che, tra le altre cose, include la custodia per il trasporto. Tutto questo, in questo preciso momento, è acquistabile al prezzo di soli 16,14 euro invece di 19,99 euro come da listino con la garanzia di riceverlo entro domani e poterlo così mettere sotto l'albero di Natale.