Il powerbank wireless DEFINITIVO a un PREZZACCIO

Ora che finalmente possiamo di nuovo tornare a muoverci liberamente, dobbiamo giocoforza fare i conti con l'autonomia dei nostri dispositivi: avere sempre con sé un powerbank è d'obbligo, meglio se con una grande capacità e wireless, così da poter ricaricare lo smartphone e gli altri nostri gadget tecnologici senza l'ingombro dei cavi. Quello di Foeb è acquistabile approfittando di un forte sconto su Amazon grazie all'offerta lampo di oggi.

Powerbank wireless da 26.800 mAh: l'occasione su Amazon

La batteria interna può immagazzinare ben 26.800 mAh, sufficienti per eseguire diverse ricariche complete dei device. È pienamente compatibile con lo standard Qi per eseguire l'operazione senza fili (che può comunque essere effettuata da chi lo desidera). Sul lato trova posto un indicatore LED per il livello di carica. Ulteriori informazioni nella scheda del prodotto.

In questo momento il powerbank wireless da 26.800 mAh di Feob è proposto al prezzo di soli 17,26 euro invece di 25,95 euro come da listino: tutto ciò che bisogna fare è approfittare dell'offerta lampo proposta da Amazon (valida solo per poche ore) e attivare il coupon sconto per ridurre ulteriormente la spesa.