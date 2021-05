Grande sconto sul monitor all-in-one di Samsung da 32 pollici

Molto più di uno schermo: Samsung Smart Monitor M5 è definito dal produttore un display di tipo “all-in-one” poiché integra funzionalità avanzate assenti negli altri modelli della categoria. Oggi risulta ancora più interessante grazie allo sconto del 24% sul prezzo di listino proposto su Amazon per l'edizione da 32 pollici. Si tratta della versione più recente, lanciata nel 2021.

Samsung Smart Monitor M5 in offerta su Amazon

Dotato di connettività HDMI, USB, Bluetooth e WiFi, permette il collegamento di qualsiasi dispositivo, anche quelli mobile. Non mancano gli altoparlanti integrati e un comodo telecomando per controllare ogni funzionalità, anche quando si desidera prendersi una pausa dal lavoro per concedersi la visione di un contenuto in streaming. La risoluzione è Full HD. Per altri dettagli consultare la scheda del prodotto.

Oggi il Samsung Smart Monitor M5 da 32 pollici è acquistabile al prezzo di 249 euro invece di 329 euro come da listino. La disponibilità è immediata, così come la consegna, con spedizione gratuita curata direttamente da Amazon.