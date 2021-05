SSD Crucial P5 da 500 GB: il prezzo è incredibile!

Tra le promozioni del giorno di Amazon per la categoria Informatica, vi segnaliamo l'unità SSD PCIe NVMe della linea Crucial P5 con capacità pari a 500 GB in offerta con lo sconto del 26% sul prezzo di listino. Una soluzione avanzata per lo storage consigliata a chi non accetta compromessi in termini di performance il cui prezzo passa da 82,95 euro a soli 60,99 euro.

La SSD PCIe Crucial P5 da 500 GB a -31% per le promozioni del giorno di Amazon

Per quanto riguarda le prestazioni, le velocità sono estremamente elevate: fino a 3.400 MB/s in fase di lettura e fino a 3.000 MB/s in scrittura. Basata su tecnologia 3D NAND, è dotata di funzione per la crittografia così da proteggere con un livello elevato di sicurezza i dati salvati.

Crucial ha anche sviluppato la “protezione termica adattiva” che preserva l’integrità del disco monitorando automaticamente le temperature, in modo da mantenerle costantemente in un range sicuro. Non manca naturalmente un sistema di protezione dati grazie alla crittografia veloce che riduce il rischio di perdita dati, senza però rallentare il sistema. Da non sottovalutare infine i ben 5 anni di garanzia limitata offerta direttamente da Crucial, sinonimo della qualità a cui Micron ha ormai abituato i propri clienti.

L'acquisto di Crucial P5 è consigliato a chi vuol ridurre quasi a zero i tempi di attesa durante l'avvio del PC, il caricamento dei file o l'elaborazione dei contenuti. Al prezzo di 60,99 euro (invece di 82,95 euro come da listino) è un'occasione da non lasciarsi sfuggire.