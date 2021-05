Cuffie True wireless Sony al MINIMO STORICO (-90€)

Le cuffie True wireless di Sony sono disponibili su Amazon a soli 59,00€. Il ribasso del 61% provoca uno sconto effettivo di 91,00€ che rende l'acquisto letteralmente obbligatorio.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Sony: perché acquistare queste cuffie true wireless

Semplici e dalle dimensioni ridotte le cuffie true wireless di Sony sono dei prodotti degni di nota e che molti hanno apprezzato. In questa colorazione blu acquistano un tocco in più che non le fa passare inosservate.

Appartenenti alla tipologia In Ear, le wearable sono dotate di una punta in silicone morbido che consente di adattarle al proprio orecchio in modo perfetto. Nonostante possano sembrare scomode, la loro ergonomia è elevata e possono essere utilizzate per prolungate ore senza fastidi.

Caratteristica saliente è ovviamente la qualità della riproduzione. Gli altoparlanti integrati consentono di ottenere un suono pulito, nitido e corposo. La tecnologia Extra Bass, poi, rende l'ascolto dei contenuti potente.

Al loro interno vi è anche un microfono integrato. Ciò significa che possono essere utilizzate liberamente per le telefonate senza dover rinunciare a niente. La voce viene rilevata in modo cristallino.

La batteria è un'altra caratteristica saliente visto che consente una riproduzione di ben 18 ore grazie alla custodia di ricarica. Quest'ultima avviene in modalità rapida e con appena 10 minuti è possibile ottenere 60 minuti di riproduzione aggiuntiva.

Le cuffie true wireless di Sony sono acquistabili su Amazon a soli 59,00€ nella colorazione blu. Acquistale oggi e ricevile in circa 48 ore se possiedi un abbonato Prime. In caso contrario, le consegne sono gratuite ma effettuate in circa una settimana.