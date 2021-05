Realme Watch: uno smartwatch potente a prezzo PAZZO (-27%)

Realme Watch 1 è in offerta su Amazon a soli 39,99€. Il ribasso del 27% rende il prezzo di listino più conveniente grazie a uno sconto effettivo di 15,00€. Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Lo smartwatch che cercavi: Realme Watch 1

Semplice, lineare e sofisticato, Realme Watch 1 è il perfetto orologio smart da indossare sia su polsi maschili che femminili. In questa colorazione nera acquista un tocco casual che lo rende adatto a ogni situazione.

Dotato di una cassa dalla forma quadrata, il watch custodisce al suo interno un ampio display da 1,4 pollici. Il pannello a colori lo fa risaltare grazie anche ai quadranti personalizzabili a proprio piacimento.

Corredato di diversi sensori, riesce a fornire numerose informazioni sia sul benessere che sulle pratiche sportive. In particolare al suo interno sono stati introdotti i sensori dedicati al rilevamento del battito cardiaco, dei livelli di ossigeno nel sangue e molto altro ancora.

Il lato sportivo è altresì degno di nota visto che vanta 14 modalità di sport preinstallate che danno spazio a ogni pratica più amata. Oltre a queste non mancano le classiche rilevazioni inerenti ai passi, alle distanze e alle calorie.

Altra caratteristica degna di nota è ovviamente il suo essere un perfetto assistente da polso. Le notifiche smart permettono di sapere sempre ciò che sta succedendo e di non perdersi neanche un messaggio o una chiamata. Sono supportate le applicazioni più famose come Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram e Youtube.

Inoltre è consentito gestire la riproduzione musicale con facilità.

Realme Watch 1 è disponibile su Amazon a soli 39,99€ in colorazione nera. Acquistalo oggi e ricevilo in appena 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. In alternativa le spedizioni sono comunque gratuite ma operate in circa una settimana.