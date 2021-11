Powerbeats Pro: qualità superiore, prezzo PAZZESCO

Non sono auricolari comuni. Non sono neppure un brand come molti altri. Qui non c'è mediocrità, ma c'è una ricerca di qualità come altri non hanno. Se quando prepari l'allenamento (ma non solo) vuoi metterti alle orecchie la qualità degli auricolari wireless Powerbeats Pro, sai che dovrai affrontare una spesa di caratura superiore rispetto alle soluzioni tradizionali. Al tempo stesso questo non è un giorno comune: siamo nella settimana del Black Friday e quando il prezzo dei Powerbeats Pro crolla del 38%, ecco che l'occasione per il regalo eccezionale è finalmente alla tua portata.

Le Powerbeats hanno tutta la qualità che può garantire il chip Apple H1, il design Beats by dr. Dre e un concept pensato per rispondere a specifiche esigenze. Le esigenze sono quelle di chi non vuole affidare alla sola forza gravitazionale l'appoggio degli auricolari nelle orecchie: con questi Powerbeats l'ancoraggio è solido ed è garantita massima resistenza a sudore e acqua.

Non teme gli allenamenti, insomma, figuriamoci se può temere una passeggiata, uno spostamento in metropolitana, una chiamata di lavoro o altre sfide ben più comuni. L'autonomia arriva a ben 9 ore di ascolto (che si estendono a 24 con custodia di ricarica) e il Bluetooth di Classe 1 assicura massima portata con piena ottimizzazione della connessione con il proprio smartphone. Nessun problema di compatibilità: possono essere usati tanto con iOS quanto con Android.

Qualità superiore, per chi cerca qualcosa che vada oltre gli standard. Costerebbe di più, ma non oggi: oggi hai il 38% di sconto e 155,90 euro sono meno di qualsiasi AirPods (174,90 euro il loro prezzo nelle offerte del Black Friday).