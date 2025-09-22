 Powerline da 600 Mbps con questo kit in OFFERTA a TEMPO
Il kit powerline di Mercusys sfrutta la rete elettrica per portare ovunque in casa la connessione ultraveloce: è in forte sconto su Amazon.
Il kit powerline di Mercusys sfrutta la rete elettrica per portare ovunque in casa la connessione ultraveloce: è in forte sconto su Amazon.

Mercusys MP300 KIT è in offerta a tempo su Amazon. È il kit che ti permette di portare ovunque, in casa tua, la connessione fino a 600 Mbps sfruttando la rete elettrica già esistente, senza alcun cablaggio aggiuntivo. Non richiede configurazioni particolari: devi solo collegare il trasmettitore e il ricevitore nelle prese, dove desideri, il primo abbinato al router e il secondo al dispositivo da collegare a internet. Una volta posizionate le unità è sufficiente premere il tasto Pair per rendere effettiva l’associazione.

Mercusys MP300 KIT in offerta su Amazon

Sfrutta la tecnologia HomePlug AV2, ha una porta Gigabit dedicata a PC, IPTV e console di gioco. È molto facile da installare (plug and play), subito pronto all’uso e progettato con un’attenzione particolare al risparmio energetico, passando automaticamente alla modalità eco quando non è utilizzato, riducendo i consumi fino all’85%. Sono già oltre 4.000 le recensioni pubblicate nella pagina dedicata, con un voto medio superiore a 4/5.

L’offerta a tempo (non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile) ti permette di acquistare Mercusys MP300 KIT al prezzo di soli 29,99 euro. Si tratta di un’ottima occasione, per un prodotto che ti permetterà di portare ovunque in casa la connessione, senza compromettere la velocità e le prestazioni. Non c’è bisogno di attivare coupon o di inserire codici promozionali, lo sconto è applicato in automatico.

Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon. La disponibilità dell’articolo è immediata e, se lo ordini adesso, lo riceverai già entro domani. Per gli abbonati Prime c’è anche la consegna gratis.

Pubblicato il 22 set 2025

22 set 2025
