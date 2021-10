Powerline FRITZ!, le migliori al 29% di sconto : Offerte Amazon

Le powerline FRITZ! si trovano in offerta su Amazon a 99,99€, lo sconto è del 29% e corrisponde a ben 40 euro risparmio rispetto al prezzo solito.

Si tratta di uno dei modelli più performanti e affidabili in commercio, supportano le reti in fibra fino a 1Gbps e i sistemi mesh. Possono essere usate anche come access point e garantiscono una velocità di connessione fino a 1200 Mbps. Le powerline FRITZ! sono facilmente configurabili grazie all'intuitivo FRITZ! OS, si interfacciano con quasi tutti i modem router e funzionano alla prefezione con i FRITZ!Box.

A cosa servono le powerline?

Le powerline sono un dispositivo molto valido per ottimizzare le prestazioni di una rete domestica. Il sistema è composto da un apparato che va collegato al router e un secondo che si collega alla presa di corrente e al PC. I due apparati comunicano tra loro sfruttando l'impianto elettrico per il trasferimento dai dati dal router al PC e viceversa. Si propone come una soluzione ibrida tra il collegamento con cavo LAN e il classico WiFi.

Un paio di powerline possono rivelarsi particolarmente utili quando in casa o in ufficio la distanza tra il router e il dispositivo da collegare è eccessiva. Il WiFi potrebbe risultare instabile o lento, mentre il collegamento ethernet potrebbe richiedere la foratura di uno o più pareti per il passaggio del cavo LAN. Con un sistema di powerline è possibile ovviare al problema, si garantiscono prestazioni simili alla connessione tramite LAN, ma non si è costretti ad improvvisarsi elettricisti o muratori per tirare un cavo che parta dal router e raggiunga la postazione di lavoro.

