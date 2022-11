PowerToys con File Locksmith e Hosts File Editor

Si chiamano File Locksmith e Hosts File Editor le nuove funzionalità introdotte in PowerToys con l’aggiornamento alla versione 0.64.0. Il progetto, portato avanti da Microsoft, continua dunque ad arricchirsi di caratteristiche inedite, per andare incontro alle esigenze dei power user.

PowerToys 0.64 con File Locksmith e Hosts File Editor

Questa la descrizione fornita per la prima delle due (tradotta in italiano come Fabbro file): File Locksmith elenca i processi che utilizzano i file o le directory selezionati e consente la chiusura di tali processi . Accessibile dal menu contestuale di Windows 10 e Windows 11, permette di conoscere cosa sta impiegando una risorsa, eventualmente terminando il processo. Tutto questo senza dover passare dal Task Manager (Gestione attività).

In Esplora File, fare click con il pulsante destro del mouse su uno o più file selezionati e fare click su “Cosa sta usando questo file?” dal menu di scelta rapida.

La seconda delle nuove funzionalità aggiunte (Editor dei file degli host) è invece una utilità rapida e semplice per la gestione del file degli host . Torna dunque utile se si vuol accedere in modo veloce alla modifica del documento, per chi ne ha necessità.

Per scaricare e installare l’ultima versione di PowerToys non bisogna far altro che visitare il repository GitHub gestito da Microsoft. L’aggiornamento alla release 0.64 appena rilasciato porta con sé anche altre piccole novità elencate nel changelog. Eccole quali sono.