PowerToys porterà il tema automatico su Windows 11

Microsoft ha recentemente rilasciato PowerToys 0.94, la nuova versione del noto strumento che permette di aumentare la personalizzazione su Windows 11, il quale introduce adesso nuove funzionalità come la ricerca nelle impostazioni, il rilevamento dei conflitti per le scorciatoie da tastiera e un’innovativa funzione di accessibilità per il cursore. Il prossimo aggiornamento, ovvero la versione 0.95, permetterà inoltre di rendere automatico il passaggio dal tema chiaro a quello scuro, e viceversa.

Windows 11: le novità di PowerToys 0.94

PowerToys 0.94 per Windows 11 aggiunge diverse novità che interessano diverse funzioni per la personalizzazione del sistema, come:

Ricerca avanzata nelle impostazioni PowerToys: per facilitare la localizzazione di funzionalità e opzioni.

PowerToys: per facilitare la localizzazione di funzionalità e opzioni. Nuovo sistema per rilevare i conflitti con i tasti durante l’uso delle scorciatoie da tastiera.

durante l’uso delle scorciatoie da tastiera. Nuova modalità per il cursore: introduce il cursore scorrevole, controllabile con una sola scorciatoia, più preciso e comodo da usare.

PowerToys 0.95: tema automatico e altre novità

Oltre al rilascio della versione 0.94, Microsoft ha già condiviso le novità che ci aspettano su PowerToys 0.95, in uscita su Windows 11 il prossimo mese. La prossima versione introdurrà il tema automatico, che permetterà di passare automaticamente dalla modalità chiara a quella scura in base all’orario, programmabile a seconda delle esigenze.

Si tratta di una funzionalità, da molto tempo richiesta da parte degli utenti, che colma quello che è una delle mancanze attuali del sistema operativo. Windows 11 non integra infatti un’opzione che consente il passaggio automatico dal tema chiaro a quello scuro, regolato dalla programmazione di un orario. Il tema automatico è spesso usato da molto utenti, sia per comodità visiva che per il risparmio energetico.

Inoltre, la versione 0.95 introdurrà un’interfaccia ridisegnata per il gestore della tastiera, insieme a una gestione migliorata e più intuitiva per le scorciatoie.

PowerToys 0.94 è disponibile per Windows 11 da Microsoft Store, oppure come aggiornamento all’interno dell’applicativo, per gli utenti che l’hanno già installato.