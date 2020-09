PowerToys per controllare la webcam del PC

La nuova versione sperimentale 0.22.0 di PowerToys porta con sé una funzionalità parecchio utile in questo periodo di smart working: quella per controllare la webcam, bloccando il microfono o l’acquisizione video indipendentemente dal modello. Può essere scaricata da GitHub (link a fondo articolo) e richiede la versione 1903 o successiva di Windows 10.

Controllare la webcam con PowerToys 0.22.0

Per poterne usufruire è necessario impostare la propria webcam come “PowerToys camera”, come mostrato nello screenshot qui sotto.

In questo modo si ha la possibilità di intervenire su diversi parametri di configurazione, stabilendo se lo si desidera scorciatoie da tastiera per attivare o disattivare il microfono, il segnale video o entrambi contemporaneamente. Quelli predefiniti sono rispettivamente Win+Shift+A, Win+Shift+O e Win+N. Un’altra opzione è quella che consente di visualizzazione un’immagine personalizzata in sovrimpressione.

La novità è stata realizzata grazie al lavoro del team impegnato su PowerToys con un impegno che ha preso il via all’inizio dell’estate.