Pre-ordina OnePlus 12 5G ad un SUPER prezzo su Amazon

Nel mercato sempre competitivo degli smartphone, il OnePlus 12 5G emerge come una scelta eccellente per chi desidera tecnologia all’avanguardia. Oggi, puoi pre-ordinare questo smartphone in uscita il 1 febbraio a soli 969€ su Amazon. È l’occasione ideale per aggiudicarsi uno smartphone di ultima generazione ad un prezzo vantaggioso.

OnePlus 12 5G, un top di gamma in tutto

Il OnePlus 12 si distingue per il suo design raffinato e moderno, che ne fa un oggetto di stile oltre che uno smartphone utile. Il suo cuore pulsante è lo Snapdragon 8 Gen 3, che garantisce prestazioni estremamente rapide e fluide. La reattività del dispositivo facilita la navigazione, il gioco e la gestione delle attività quotidiane, rendendo l’esperienza d’uso estremamente gratificante.

Il display del OnePlus 12 è il vero e proprio punto di forza. Con una risoluzione straordinaria, da ben 2K ed una tecnologia AMOLED Super Fluid, offre immagini nitide e colori vivaci, rendendo ogni visualizzazione un piacere per gli occhi. La fotocamera, dotata di un sensore principale da 50 MP, cattura immagini di qualità eccezionale e video in 8K UHD, permettendo di ottenere scatti perfetti in ogni condizione di luce.

La batteria da ben 5400 mAh garantisce una giornata di utilizzo intenso e grazie alla ricarica SUPERVOOC a 100 W, sono necessari solamente 26 minuti per ricaricare completamente lo smartphone via cavo e soli 55 minuti per ripristinare completamente l’autonomia in modalità senza fili. L’interfaccia utente OxygenOS 14, intuitiva e personalizzabile, rende l’uso dello smartphone un’esperienza piacevole ed adatta a tutti.

Non perdere l’opportunità di pre-ordinare su Amazon il OnePlus 12 5G a soli 969€, con ben 256 GB di memoria e 12 GB di RAM. Un dispositivo che unisce prestazioni eccellenti, design elegante ed una super ricarica rapida, ora disponibile al pre-ordine ed in arrivo il 1 febbraio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.