PRECIPITA il prezzo del Motorola moto g86, smartphone FURBO su Amazon

Spesa minima, ma resa massima: Motorola moto g86 riassume alla perfezione il detto. Bello dal punto di vista estetico, è il tuo nuovo telefono con sistema Android e da utilizzare per navigare sui social, scattare foto e navigare alla velocità della luce. Lo sconto del 48% su Amazon dimezza, letteralmente, il prezzo di partenza e te lo porti a casa a soli 183,20€. Cosa aspetti? Se stavi cercando un nuovo telefono, fallo tuo ora.

Motorola moto g86 e le sue specifiche tecniche

Disponibile in colorazione PANTONE Golden Cypress, Motorola moto g86 è uno smartphone che non lascia l’amaro in bocca. È vero, spendi poco, ma tra le mani hai un telefono che risponde ad ogni tua esigenza, è fluido e soprattutto non ti lascia indietro rispetto ai trend. Con sistema Android e Google Play Store, scarichi qualunque app ed hai tutti i social, servizi di streaming e applicazioni per editare foto e video a piacimento.

Le sue caratteristiche principali? Oltre ad essere un portento tra le tue mani, ti segnalo:

una batteria da 5200 mAh che dura ben 41 ore con una sola ricarica;

che dura ben 41 ore con una sola ricarica; Ricarica TurboPower da 30 W per ottenere un giorno di autonomia in soli 30 minuti;

per ottenere un giorno di autonomia in soli 30 minuti; schermo pOLED da 120 Hz con dimensione di 6,67″ ;

; immagini dettagliate, luminose e realistiche con risoluzione avanzata;

processore Mediatek Dimensity 7300 abbinato a 8 GB di RAM;

abbinato a 8 GB di RAM; 256 GB di spazio di archiviazione;

fotocamera posteriore con obiettivo principale da 50 MP.

Come puoi leggere, le sue specifiche tecniche sono di tutto rispetto. Con questo Moto hai un telefono che ti fa sentire a tuo agio e ti permette di immortalare ricordi e selfie pazzeschi in qualsiasi situazione. Ti faccio sapere che è anche resistente all’acqua con certificazione!

Lo sconto ti aspetta su Amazon

Con un bello sconto del 48%, il prezzo del Motorola moto g86 precipita subito su Amazon. Sei interessato? Non perdere un secondo e compralo a soli 183,20€.