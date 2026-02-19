PRECIPITA il prezzo del Motorola moto g86, smartphone FURBO su Amazon

Spesa minima, ma resa massima: Motorola moto g86 riassume alla perfezione il detto. Bello dal punto di vista estetico, è il tuo nuovo telefono con sistema Android e da utilizzare per navigare sui social, scattare foto e navigare alla velocità della luce. Lo sconto del 48% su Amazon dimezza, letteralmente, il prezzo di partenza e te lo porti a casa a soli 183,20€. Cosa aspetti? Se stavi cercando un nuovo telefono, fallo tuo ora.
Motorola moto g86 e le sue specifiche tecniche
Disponibile in colorazione PANTONE Golden Cypress, Motorola moto g86 è uno smartphone che non lascia l’amaro in bocca. È vero, spendi poco, ma tra le mani hai un telefono che risponde ad ogni tua esigenza, è fluido e soprattutto non ti lascia indietro rispetto ai trend. Con sistema Android e Google Play Store, scarichi qualunque app ed hai tutti i social, servizi di streaming e applicazioni per editare foto e video a piacimento.
Motorola moto g86 8/256GB, Fotocamera 50MP + sensore antisfarfallio, Display 6.67″ pOLED 120Hz, batteria 5200mAh, MediaTek Dimensity 7300, Android 15, Golden Cypress, g56, PANTONE Golden Cypress
Le sue caratteristiche principali? Oltre ad essere un portento tra le tue mani, ti segnalo:
- una batteria da 5200 mAh che dura ben 41 ore con una sola ricarica;
- Ricarica TurboPower da 30 W per ottenere un giorno di autonomia in soli 30 minuti;
- schermo pOLED da 120 Hz con dimensione di 6,67″;
- immagini dettagliate, luminose e realistiche con risoluzione avanzata;
- processore Mediatek Dimensity 7300 abbinato a 8 GB di RAM;
- 256 GB di spazio di archiviazione;
- fotocamera posteriore con obiettivo principale da 50 MP.
Come puoi leggere, le sue specifiche tecniche sono di tutto rispetto. Con questo Moto hai un telefono che ti fa sentire a tuo agio e ti permette di immortalare ricordi e selfie pazzeschi in qualsiasi situazione. Ti faccio sapere che è anche resistente all’acqua con certificazione!
Lo sconto ti aspetta su Amazon
Con un bello sconto del 48%, il prezzo del Motorola moto g86 precipita subito su Amazon.