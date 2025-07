PRECIPITA il prezzo di Nothing Phone (2a), al Prime Day è un regalo

Hai aspettato gli sconti più caldi dell’anno per acquistare un nuovo smartphone ed hai fatto più che bene. Porta tra le tue mani un fantastico Nothing Phone (2a) e rimani estasiato dalla sua potenza e dalla sua bellezza con una serie di caratteristiche che sì, lo rendono proprio prezioso. È disponibile in diverse colorazioni e in gran sconto grazie al Prime Day 2025. Non ti resta che metterlo nel carrello con soli 189 euro su Amazon risparmiando un bel po’ di euro.

Nothing Phone (2a) è uno smartphone medio gamma che oggi costa pochissimo. Il suo prezzo è crollato ma le prestazioni rimangono sempre di elevato livello. È il telefono ideale per chi vuole un prodotto che è completo, bello a vedersi e soprattutto al passo con i tempi. In questo caso è disponibile nel taglio da 8GB di RAM e 128GB di memoria, i quali vengono abbinati a un processore 8 core da 4nm di MediaTek per il massimo della potenza. Una caratteristica che lo rende unico è proprio la scocca posteriore che presenta l’iconica interfaccia Glyph con cui puoi personalizzare le luci integrate e renderle su misura.

Goditi lo spettacolo sul display AMOLED flessibile da 6,7 pollici che non solo è di elevata qualità ma si unisce a una luminosità elevata e all’HDR10+ per una resa senza paragoni. Attraverso la frequenza di aggiornamento da 120HZ anche la fluidità è avanzata per navigare tra i social con un tocco e goderti anche streaming e gaming mobile. Il sistema operativo basato su Android non lascia spazio ad alcun dubbio: hai sempre ciò che stai cercando mentre il comparto fotografico diventa un alleato di prima categoria. Doppia fotocamera da 50MP con OIS per essere il professionista dietro ogni scatto.

Compra subito il tuo Nothing Phone (2a) a soli 189 euro su Amazon invece di 349 euro grazie al Prime Day 2025.