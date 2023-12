Prelievi e bonifici gratis per il tuo conto online? Ecco come ottenerli

I conti online sono, senza ombra di dubbio, una grande comodità per chiunque.

Le piattaforme, infatti, offrono ampia operatività attraverso un semplice computer e smartphone, evitando lunghe e fastidiose code in banca. Questa comodità, però, molto spesso si paga… e non poco.

Commissioni, spesso poco visibili, possono rendere questi servizi un vero e proprio salasso. Dunque, esiste un servizio che permette di abbattere i costi sui più comuni costi legati ai conti online?

Conto Arancio di ING è una piattaforma che abbina la solidità di un istituto bancario tradizionale a tutti i vantaggi dei più moderni conti digitali. Il tutto con prelievi e bonifici gratis.

Stiamo parlando di un conto che, tra le altre cose, non presenta costi legati al canone per chi accredita stipendio o pensione direttamente sullo stesso. Queste condizioni vantaggiose, però, sono solo una parte di tutto ciò che può offrire Conto Arancio.

Conto Arancio e Modulo Zero Vincoli: massima operatività con costi minimi

Il servizio di cui stiamo parlando offre l’opportunità di effettuare, gratis e direttamente online, operazioni come:

Bonifici SEPA (fino a 50.000 euro);

(fino a 50.000 euro); MAV ;

; RAV ;

; F24 ;

; Ricariche telefoniche.

Condizioni vantaggiose, che possono essere ancora più ampliate attraverso il Modulo Zero Vincoli.

Attivando questa opzione, il Conto Arancio offre l’opportunità anche di effettuare prelievi di contante con carta di debito in Italia e in Europa a costo zero, oltre ad avere (sempre a titolo gratuito) un modulo di assegni all’anno. Il tutto su una piattaforma sicura e dalle politiche trasparenti.

Anche l’apertura del conto è snella e con una burocrazia pressoché assente. Basta recarsi sul sito Web ufficiale di ING, cliccare su Apri Conto Corrente Arancio per avviare le pratiche.

In fase di apertura, è possibile scegliere se attivare il Modulo Zero Vincoli o, eventualmente, delle carte di pagamento da collegare al conto.

Fatto ciò, basta inviare un bonifico su Conto Corrente Arancio per attivare definitivamente l’account e avere pieno accesso a tutti i vantaggi offerti da ING.

