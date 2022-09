Prelievi di contante gratis con la carta di credito? Ecco quale servizio scegliere

Anche se le transazioni digitali hanno ormai soppiantato quasi del tutto il contante, avere un po’ di cash in tasca può non essere una pessima idea.

In questo senso, le carte permettono ancora di effettuare prelievi dagli sportelli ATM per poter ritirare più o meno denaro. Tale operazione basilare però, non viene affrontata allo stesso modo da tutti i servizi.

Alcune carte infatti applicano commissioni fisse, mentre altre addirittura richiedono una piccola percentuale sull’importo prelevato. Costi non elevati, ma che comunque risultano piuttosto fastidiosi.

Esiste una carta di credito che permette di effettuare prelievi di contante gratis, magari anche dall’estero?

Con Conto Corrente Arancio, tra i tanti vantaggi, vi è anche quello di ottenere una carta di credito che permette questo tipo di operazione.

La carta di credito che ti permette prelievi di contante gratis in Italia ed Europa

Quando si parla di Conto Corrente Arancio, si fa riferimento a una piattaforma completa, in grado di offrire anche una serie di notevoli vantaggi.

Con il Modulo Zero Vincoli infatti, è possibile ottenere la possibilità di effettuare prelievi di contante in Italia e in Europa senza commissioni aggiuntive. La possibilità di effettuare bonifici SEPA, fino a 50.000 euro, oltre a un libretto per gli assegni gratis ogni anno.

Il conto è totalmente gestibile online, attraverso l’app mobile collegata allo stesso. La carta già citata offre un PIN personalizzabile, la possibilità di impostare limiti di spesa e relative notifiche in tempo reale.

Infine, questo strumento offre la possibilità di pagare tramite sistema contactless, Google Pay ed Apple Pay.

Il Modulo Zero Vincoli proposto da ING è del tutto gratis per i primi 12 mesi. Dal secondo anno, questo servizio è disponibile per il più che accessibile costo di 2 euro al mese.

