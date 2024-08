Premier League: iPhone 14 per rilevare il fuorigioco

I club della Premier League hanno deciso di mantenere il VAR, votando contro la mozione presentata dal Wolverhampton all’inizio di giugno. A partire dalla stagione 2024/25, iniziata ieri con la partita Manchester United – Fulham, viene utilizzato un nuovo sistema, denominato Dragon, che permette di rilevare il fuorigioco con 28 iPhone collegati tra loro.

Come funziona il sistema Dragon

La tecnologia di fuorigioco semi-automatico (SAOT) è stata sviluppata da Genius Sport, un’azienda statunitense nota per il suo sistema di tracciamento ottico usato nella NBA. Il sistema di computer vision è stato installato in ogni stadio della Premier League.

Dragon sfrutta le fotocamere degli iPhone per catturare video ad elevato frame rate da ogni angolazione. Un software dedicato consente agli smartphone di comunicare tra loro ed elaborare tutti i dati raccolti. I tradizionali sistemi usano fino a 15 telecamere e un sensore all’interno del pallone per rilevare il fuorigioco, ma il funzionamento non è perfetto.

Dragon sfrutta un minimo di 28 iPhone 14 o modelli successivi inseriti in una custodia impermeabile con ventole di raffreddamento. Ogni supporto può contenere un massimo di 4 iPhone. Il sistema può catturare in tempo reale fino a 10.000 punti di ogni giocatore ad una velocità massima di 200 fps (frame per secondo). Le tradizionali videocamere arrivano a 50-60 fps. Ciò permette di rilevare il momento esatto in cui il giocatore colpisce il pallone, come prevede la regola del fuorigioco.

Il sistema utilizza inoltre un software di intelligenza artificiale addestrato con numerose situazione ed eventi. La decisione finale spetterà comunque all’arbitro. Dragon è scalabile, quindi il numero di iPhone può aumentare o diminuire. I test hanno confermato la maggiore accuratezza rispetto al VAR, ma non sono stati forniti i dati ufficiali.