Premium Plus 2 TB, il cloud a vita con un'offerta imperdibile

Ogni mese arriva la notifica del pagamento per il piano del proprio abbonamento in cloud? Una spesa non più rimandabile considerando la necessità di conservare foto, video e file personali in un posto sicuro che non sia la memoria interna dello smartphone, l’hard disk del PC o un’unità mobile. Quante volte, infatti, una caduta accidentale del PC o dello smartphone o lo smarrimento della pendrive hanno reso inaccessibili anni di ricordi e file importanti? Il cloud è in questo senso una grande opportunità, ma ha un costo che nel lungo periodo inizia a essere pesante. pCloud con il suo piano Premium Plus 2 TB mette a disposizione un accesso a vita per uno spazio di archiviazione pratico, sicuro e conveniente. Acquistalo ora in offerta esclusiva.

I vantaggi del piano pCloud Premium Plus 2 TB con pagamento unico

Hai terminato (o manca poco) lo spazio a disposizione gratuito su Dropbox, Google Drive, Google Foto o OneDrive? È molto probabile considerando che gli abbonamenti base, quelli gratuiti, mediamente non prevedono più di 2-5 GB. C’è poi il problema della frammentazione del proprio archivio personale con la necessità di ricordare su quale account sono stati salvati i file e le password per accedere a ogni singola piattaforma.

Anche da questo punto di vista il piano Premium Plus 2 TB di pCloud si rivela particolarmente comodo e conveniente. Oltre ad avere tanto spazio di archiviazione sempre disponibile (non ci sono costi di abbonamento, ma un unico pagamento per l’accesso a vita) con pCloud si può impostare il backup automatico dai propri account Google Drive, Google Foto, Dropbox, OneDrive e anche Facebook. Tutti i propri file, foto e video ricordi possono essere conservati in sicurezza.

Inoltre con pCloud Premium Plus 2 TB si ha accesso a tutta una serie di funzionalità dedicate alla sincronizzazione automatica, la collaborazione, la gestione e l’utilizzo dei file. Il piano è in offerta a 399€ (invece di 599€) da pagare una sola volta ed evitare costi fissi e il rischio di rimanere senza spazio sufficiente per salvare i propri file.