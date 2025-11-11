Prenota MacBook Pro M5 al minimo storico con 1TB di spazio

Apple MacBook Pro con chip M5? Oggi lo prenoti al minimo storico su Amazon. Attualmente è esaurito ma hai la possibilità di acquistarlo e riceverlo appena torna disponibile puntando a un prezzo senza precedenti. Il nuovo laptop di casa Cupertino è potente e non ha limiti di spazio in questa versione da 1TB che lascia a bocca aperta. Approfitta ora dell’occasione per farlo tuo a 2118,99 euro invece che a 2349 euro.

Creato per offrire potenza senza precedenti, Apple MacBook Pro M5 è il laptop a cui puntare. Se hai esigenze specifiche perché lavori con codici, editing e altre situazioni del genere, è il tuo prodotto. Disponibile in colorazione Argento, è nel taglio da 1TB di spazio di archiviazione su SSD e 24GB di memoria unificata. Anche solo queste due specifiche lo rendono un gioiellino ma, tuttavia, abbinate al chip M5 (CPU 10 Core e GPU 10 Core) lo fanno esplodere di capacità. È veloce, integra funzioni di AI grazie ad Apple Intelligence e non lascia alcun dubbio sul da farsi.

Per quanto riguarda le sue altre caratteristiche, il laptop ha:

un display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici ;

; batteria che offre 24 ore di autonomia;

videocamera da 12MP con sistema Panoramica Scrivania;

3 microfoni di qualità;

audio spaziale con sei altoparlanti;

con sei altoparlanti; MacOS disponibile nella sua ultima edizione con estetica Liquid Glass.

La sicurezza è a portata di dito, letteralmente, perché la tua privacy viene tutelata con il Touch ID e con servizi aggiuntivi come il FileVault e il Dov’è per rintracciare il tuo dispositivo. Per quanto riguarda la connettività, infine, espandi i tuoi orizzonti con porte Thunderbolt, SDCX, HDMI, MagSafe, Jack Audio 3,5mm e attraverso il WiFi 6E e Bluetooth 5.3.

Apple MacBook Pro Laptop con chip M5 aspetta soltanto te. Prenotalo ora a prezzo fantastico su Amazon. Fallo tuo a 2118,99 euro.