Preordina Music Studio 9 al prezzo speciale di 14,90€

Musicisti a raccolta: Ashampoo sta per lanciare un nuovissimo software ricco di utilissime funzionalità e strumenti. Si tratta di Music Studio 9, disponibile al preordine al prezzo scontato di 14,99 euro invece di 39,99 per un periodo di tempo limitato. Il software – compatibile anche con Windows 11 – è composto da otto moduli in grado di coprire ogni esigenza degli audiofili più accaniti: che tu voglia modificare, masterizzare, convertire oppure semplicemente tagliare i tuoi file, con Music Studio 9 è possibile farlo in modo rapido ed efficiente.

Come anticipato, il software offre diverse utili funzionalità. Ecco una panoramica:

Ricerca flessibile delle copertine

Estetica rinnovata con 5 nuove skin

Ritaglio dell’audio semplificato

Risultati più rapidi con le scorciatoie da tastiera

Suddividi un contenuto audio in un numero qualsiasi di spezzoni con Audio-Splitter

Editor musicale potenziato con flussi di lavoro ottimizzati

Registrazione live selezionabile per impostazione predefinita

Organizza le canzoni in modo più efficiente con i modelli

Molteplici modifiche di dettaglio per una migliore usabilità

Mixa brani con analisi del tempo e sincronizzazione intelligenti

Crea spezzoni di MP3 in un batter d’occhio

Converti in qualsiasi formato e ascolta senza iTunes

Crea e stampa copertine di CD

Music Studio 9 si prospetta dunque come uno dei software musicali più completi, perfetto per task pressoché illimitate. Accedendo a questo link potrai preordinarlo al prezzo speciale di soli 14,99 euro anziché 39,99. Si tratta della versione download, perciò il programma sarà subito disponibile al download una volta rilasciato ufficialmente il 7 marzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.