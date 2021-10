Preparati a Windows 11 con questo ottimo Mini PC con supporto a 3 monitor

Un Mini PC veloce, economico e pronto per Windows 11? Si, stiamo parlando del NiPoGi Celeron J4125, un ottimo computer per le attività quotidiane dalle grandi potenzialità grazie al processore Intel, e proposto da Amazon ad un prezzo davvero interessante.

Mini PC NiPoGi Celeron J4125: caratteristiche tecniche

Come suggerisce il nome, a spingere il computer ci pensa un processore Intel Celeron J4125, un quad-core da 2,7GHz di frequenza massima. La CPU è già inserita nella lista di compatibilità con Windows 11, quindi potrai effettuare l’upgrade non appena sarà rilasciato. A questo si affiancano 8GB di memoria RAM DDR4 ed un SSD da 128GB, naturalmente espandibili. È possibile, infatti, sia sostituire l’SSD che aggiungere un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici con una capacità massima di 2TB. Si tratta di una configurazione molto interessante per l’ufficio, grazie ad una gestione ottimale del pacchetto Office. Perfetto, tuttavia, anche per lo studio, l’intrattenimento e la navigazione. Una soluzione rivolta a chi desidera un buon sostituto di una vera configurazione desktop, ma con un ingombro ridotto al minimo indispensabile. Comodo anche come media center nel caso si voglia unire la comodità dei contenuti in streaming di Netflix, Prime Video o Disney+, con l’utilità di un vero e proprio computer.

Dal punto di vista della connettività, infatti, il computer è davvero sorprendente. Le porte USB sono 4, di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Effettuare rapidamente backup o trasferire singoli file in pochi secondi non sarà assolutamente un problema. Le uscite audio/video sono ben 3, due HDMI ed una VGA, e consentono di collegare 3 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K. Presente, ovviamente, la porta RJ45 Gigabit LAN che offre le migliori prestazioni disponibili sulla rete fissa grazie alla connessione via cavo. Chiudono la dotazione le immancabili connessioni wireless che offrono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth. In conclusione, un dispositivo dalle enormi potenzialità ad un prezzo a dir poco accessibile.

Grazie ad un coupon di 60 euro, è possibile acquistare il NiPoGi Celeron J4125 su Amazon a soli 229,90 euro.