È possibile controllarne il funzionamento da smartphone oppure tramite comandi vocali, anche quando ci si trova lontani dall’abitazione: la presa WiFi intelligente di Meross oggi è proposta su Amazon con il 27% di sconto sul prezzo di listino, un affare per chi desidera trasformare la propria casa in una smart home.

Meross: presa WiFi intelligente in sconto su Amazon

Garantita la piena compatibilità con tutti i principali assistenti virtuali in circolazione: Alexa di Amazon, l’Assistente Google e Siri di Apple grazie al supporto per HomeKit. A questo si aggiunge IFTTT per una libertà di personalizzazione ancora più profonda.

Tra le molte funzionalità offerte anche quella relativa al timer per impostare il tempo di accensione e spegnimento automatizzato. Al prezzo di 15,28 euro invece di 20,99 euro come da listino è un’occasione da non lasciarsi scappare per chi sta allestendo la propria casa intelligente. La si può collegare ad esempio a una lampada, alla macchina del caffè così da trovarlo pronto al risveglio oppure a un apparecchio per riscaldare una stanza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.