Non una base per laptop come tutte le altre: a rendere speciale KLIM Bamboo è il materiale impiegato, del legno di bambù naturale. Al suo interno sono presenti due ventole per il raffreddamento (alimentate via USB) che contribuiscono a dissipare il calore generato dal portatile in fase di utilizzo. In queste ore è proposta su Amazon con uno sconto del 54% sul prezzo di listino.

La base KLIM Bamboo a -54% su Amazon

È ideale per i notebook con dimensioni fino ai 15,6 pollici, mentre con computer più grandi il dispositivo sporgerà dai bordi. Il produttore offre cinque anni di garanzia a testimonianza dell’affidabilità del prodotto.

Le due ventole, alimentate via USB, hanno un diametro pari a 130 mm e raggiungono la velocità di 1.300 giri al minuto garantendo una silenziosità adeguata. L’offerta lampo di queste ore su Amazon permette di acquistare KLIM Bamboo al prezzo di soli 22,92 euro invece di 49,97 euro come da listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.