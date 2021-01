Ideale per chi è alla ricerca di una SSD per eseguire un upgrade del proprio computer o per allestirne uno nuovo, la BarraCuda 120 da 500 GB offre prestazioni elevate con una spesa contenuta: l’unità è proposta oggi su Amazon con uno sconto del 26% sul prezzo di listino.

BarraCuda 120 in sconto: la SSD da 500 GB a -26%

In termini di performance arriva a una velocità di 560 MB/s nel trasferimento dati durante la fase di lettura e a 550 MB/s in scrittura. Il form factor è quello da 2,5 pollici, l’interfaccia di connessione SATA. Adotta la tecnologia 3D TLC NAND. Invitiamo a visitare la scheda del prodotto per altri dettagli sulle specifiche tecniche.

L’affidabilità è garantita da Seagate (che controlla il marchio BarraCuda), tra i leader nel mercato delle soluzioni per lo storage. L’unità è in grado di ridurre al minimo i tempi di attesa per il caricamento del sistema operativo o il salvataggio e l’elaborazione dei file. Un affare al prezzo di 65,99 euro invece di 88,84 euro come da listino, mai così basso su Amazon.

