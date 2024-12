Presa smart con monitoraggio energia TP-Link a prezzo stracciato su Amazon

La presa smart TP-Link Tapo P125M è protagonista di una buona offerta su Amazon: non sappiamo ancora per quanto durerà dato che è segnalata a tempo, ma sappi che puoi portartela a casa a soli 10,99 euro. La presa, oltre ad un controllo intelligente dei tuoi dispositivi, ti fornisce anche un accurato monitoraggio dei consumi.

TP-Link Tapo P125M: la presa smart con monitoraggio dei consumi

Il protocollo Matter rende questa presa smart integrabile in qualsiasi ecosistema di domotica già esistente permettendoti di avere una gestione unificata dei tuoi dispositivi. Alle dimensioni ridotte si unisce una funzione di monitoraggio dell’energia che, direttamente da smartphone, ti permette di tenere sotto controllo i consumi.

La gestione è affidata dunque all’app da telefono, ma anche ai comandi vocali grazie alla compatibilità con Alexa, Google Assistant e Siri. Tra le tante funzioni disponibili puoi sfruttare la pianificazione e lo spegnimento automatico dei dispositivi collegati, così da ottimizzarne il consumo. Interessante anche la modalità Assenza per simulare la tua presenza in casa.

La presa è perfetta anche per elettrodomestici ad alta potenza: immagina quindi di programmare elementi come bollitore o macchina del caffè. Insomma, la soluzione ideale per rendere la tua casa più intelligente: acquista adesso la presa smart di TP-Link a soli 10,99 euro.