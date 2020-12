Presa smart da esterno: impermeabile, sicura e in sconto

Teckin mette in offerta su Amazon una presa smart impermeabile a 22,39€. La multipresa intelligente è scontata del 20% solo per qualche ora, grazie ad un’offerta lampo.

Questa tipologia di prodotti ha visto un grosso incremento di vendite negli ultimi anni, grazie all’enorme diffusione della domotica. Le prese WiFi permettono di controllare qualsiasi dispositivo collegato alla corrente tramite la rete, sfruttando l’apposita app per smartphone.

Teckin ha pensato questa doppia presa smart per l’utilizzo all’esterno, l’impermeabilità con certificazione IP44 permette di lasciarla in giardino senza preoccuparsi di eventuali intemperie. Si tratta del prodotto ideale per collegare luci o elettrodomestici da giardino al WiFi e comandarne l’accensione tramite smartphone.

La connessione 16A fino a 4000W è di tipo Schuko, compatibile anche con le spine italiane classiche e non manca un pratico tasto di accensione/spegnimento. Il sistema di sicurezza integrato disattiva automaticamente la presa smart in caso di un sovraccarico di corrente, per proteggere il dispositivo collegato ed evitare qualsiasi malfunzionamento.

Presa smart impermeabile con Alexa e Google Assistant

Trattandosi di una presa smart impermeabile dotata di WiFi, non può mancare la compatibilità con i dispositivi della serie Amazon Echo e Google Home. Questa Teckin si interfaccia con i rispettivi assistenti vocali e permette di impostarne l’accensione e lo spegnimento tramite semplici comandi vocali.

Oggi Teckin propone la sua multipresa smart in offerta lampo a 22,39€.

