Presa smart italiana: l'AFFARE per TP-Link Tapo P125M

TP-Link Tapo P125M, oggi in forte sconto su Amazon, è la dimostrazione concreta di come la tecnologia possa trasformare la casa in una smart home: la presa intelligente conforme allo standard italiano, permette tra le altre cose di effettuare il monitoraggio dei consumi, con report dettagliati sull’energia assorbita mostrati su smartphone. È il modello più venduto della categoria sull’e-commerce e puoi acquistarla a un prezzo molto conveniente.

TP-Link Tapo P125M: sconto Amazon per la presa smart

Si integra alla perfezione negli ecosistemi di Alexa e Google Home, offrendo inoltre il supporto a Siri e al nuovo standard Matter. Può tornare utile, ad esempio, per pianificare l’accensione o lo spegnimento di un elettrodomestico (anche impostando routine specifiche), interagendo anche da remoto con un’applicazione su smartphone o attraverso comandi vocali. Ancora, la modalità Assenza accende e spegne in automatico le luci per simulare la tua presenza in casa e allontanare eventuali malintenzionati. Trovi tutti gli altri dettagli nella pagina dedicata.

Grazie allo sconto del 20% applicato in automatico (non servono coupon), in questo momento hai la possibilità di acquistare TP-Link Tapo P125M al prezzo finale di soli 11,99 euro invece di 14,99 euro come da listino. Sono già otre 42.000 le recensioni positive pubblicate sull’e-commerce da chi ha provato l’articolo e il voto medio, 4,6/5 stelle, ne certifica la qualità.

Se decidi di effettuare subito l’ordine e sei in possesso di un abbonamento Prime attivo, puoi contare sulla consegna gratuita e ricevere la presa smart direttamente a casa già entro domani. Amazon della vendita e della spedizione del prodotto, senza passare da intermediari.