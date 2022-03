Presa smart: ogni elettrodomestico diventa a portata di Alexa e Google

Hai la possibilità di rendere un qualunque elettrodomestico tuo piacere completamente intelligente se lo abbini a questa presa smart WiFi che da utilizzare è una vera e propria passeggiata.

Disponibile a prezzo veramente eccezionale su Amazon, si tratta di un prodottino completamente italiano che è compatibile con tutti gli assistenti vocali in circolazione ed ha delle funzioni veramente eccezionali al suo interno. Proprio per questo motivo, ti consiglio di non perderla per nessuna ragione e di approfittarne per farla diventare tua con soli €16,99.

Presa smart WiFi: la rivoluzione passo per questo prodottino

Come ti dicevo, da utilizzare estremamente semplice perché non devi far altro che fra porla tra la presa di corrente e la spina del tuo elettrodomestico per farla entrare in funzione. Con l’applicazione che scarichi sul tuo smartphone o mediante la tua voce, può iniziare a gestire questo prodotto come faresti con uno di ultima generazione.

Infatti, la presa in questione è completamente compatibile con Smartthings, Amazon Alexa, Google Assistant e tanti altri prodotti ancora. In questo modo non solo utilizzi l’applicazione ma se conti una delle tecnologie che ti ho appena citato hai a disposizione anche la tua voce per gestire tutte le funzionalità che tra due secondi ti elenco.

Questa presa, non è un mistero, ti permette di gestire da remoto i tuoi prodotti configurando l’accensione spegnimento, timer e non solo perché ti permette anche di monitorare i consumi energetici per sapere sempre per filo e per segno cosa accade all’interno della tua casa.

Ovviamente non ti preoccupare perché integra un sistema di sicurezza di cui potrai andare fiero.

Approfitta immediatamente dello sconto in corso su Amazon per portarti a casa questa presa smart WiFi tutta italiana con una spesa di appena €16,99 mediante ribasso del 23% che è un vero e proprio affare. Le spedizioni sono qualcosa di cui non devi preoccuparti se possiedi un abbonamento Prime dal momento che sono gratuiti e veloci in tutta Italia.

