Presa Smart WiFi Tapo P100: a 8€ è un vero REGALO

La Presa Smart WiFi Tapo P100 di TP-Link è il prodotto più venduto su Amazon della categoria. Di ottima qualità, non sbaglia un colpo e ti permette di rendere domotica la tua casa a un prezzo ridicolo. Acquistala in offerta a soli 8,99 euro, invece di 12,99 euro. Acquistandone 4 o più ottieni un ulteriore 5% di sconto. Niente male vero? E la consegna gratuita è inclusa se sei un cliente Prime.

Ma cosa ha di eccezionale questa presa intelligente? Primo, è facile da installare. Collegala a una comunissima presa di corrente, attivala tramite l’app Tapo, collegala al tuo WiFi di casa e connetti qualsiasi dispositivo. In questo modo potrai gestirlo da remoto, accendendolo e spegnendolo tramite app o comandi vocali. Infatti, Tapo P100 è compatibile con Alexa e Google Home.

Presa Smart WiFi Tapo P100 di TP-Link: una presa Schuko differente

La Presa Smart WiFi Tapo P100 di TP-Link è una presa Schuko differente. Infatti, grazie alla sua tecnologia può essere gestita da remoto o tramite comandi vocali. Ogni dispositivo collegato può essere gestito con estrema comodità, senza doverti alzare ogni volta per attivarlo. Può essere la televisione, oppure una lampada, anche un fornetto o un ventilatore. Insomma, puoi davvero fare di tutto con questa presa intelligente, anche programmare accensione e spegnimento.

Mettila subito in carrello a soli 8,99 euro, invece di 12,99 euro. Ovviamente, per ottenere questo sconto del 31%, devi essere un cliente Prime. Quindi attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Ti aspetta un mondo di vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.