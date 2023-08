Presa troppo ingombrante? La soluzione DEFINITIVA è su Amazon a 6€

Quante volte hai dovuto spostare il comodino per poter infilare la presa del caricatore nel muro? A quanti centimetri dal muro sei costretto a tenere il letto per poter innestare la ricarica del tablet? Quando ricarichi il portatile sei costretto a spostare la scrivania perché altrimenti la presa non ci sta? Puoi continuare a soffrire questo problema ogni singolo giorno della tua vita, oppure puoi risolverlo in modo molto semplice con una genialata che è disponibile su Amazon con un click:

Il concept è geniale poiché sposta completamente in verticale lo sviluppo della presa, consentendo un innesto tradizionale, una conversione a 90° in spazio ridottissimo ed infine un corpo ultrasottile nella parte che si inserisce nel muro. In pochi centimetri di lunghezza viene risolto un problema che in larghezza era ben più ingombrante, fastidioso e in certi casi anche pericoloso: una presa strozzata dietro un mobile spinto eccessivamente contro il muro potrebbe anche diventare pericolosa.

La conseguenza è quella di avere a disposizione una sorta di convertitore che elimina la necessità di innesti ingombranti, mantenendo prese e fili lungo il muro. Così facendo non si dovranno distanziare mobili e quant’altro rispetto alla parete, poiché l’ingombro massimo è di fatto quello della presa di innesto.

Considerando il fatto che ogni mobile ha una distanza minima dal muro dettata dallo spessore del battiscopa, questo significa poter spingere il muro quasi fino alla sua posizione naturale senza che ci sia ingombro alcuno a dettarne distanze forzate.

Una presa di questo tipo è disponibile su Amazon a partire da appena 6,51€ con consegna immediata. Disponibili due versioni:

In entrambi i casi è possibile scegliere alternativamente tra la versione bianca e la versione nera, così da celare ancor meglio il tutto dietro i mobili, negli angoli e dove nessuno potrà mai immaginare la presenza di una presa disponibile all’uso.

A volte la soluzione è a portata di mano, ma nemmeno se ne conosce l’esistenza. Poi, improvvisamente, diventa un #maipiusenza. Il tuo comodino potrà presto tornare nella sua posizione, la presa dietro il divano potrà tornare ad essere fruibile e la presa dietro la stampante non sarà più un problema: e pensare che bastavano 6 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.