Prese Smart per Alexa e Google Home, 4 pezzi in offerta con un COUPON

Tra le migliori integrazioni per i sistemi domotici ci sono le prese smart, semplici adattatori che rendono intelligente qualunque dispositivo ad esse collegato. Oggi su Amazon ci sono 4 prese smart Zoozee in offerta a 29,99€, grazie ad un coupon di 16 euro da applicare prima di aggiungere il prodotto al carrello, selezionando l’apposita casella.

Le dimensioni compatte delle prese smart Zoozee restituiscono un ingombro minimo e non intralciano eventuali spine collegate in prossimità. Questo modello è dotato di presa Schuko e di un pratico pulsante che ne attiva e disattiva l’alimentazione manualmente. Tramite l’applicazione Smart Life è possibile impostare un timer che avvia le prese automaticamente ad una determinata ora, inoltre è possibile condividere la gestione delle prese con altri utenti, con pochi e semplici click.

Prese Smart Zoozee: Alexa e Google Home

Non manca la possibilità di integrare le funzionalità delle prese smart Zoozee con i sistemi domotici di Amazon e di Google, collegando i dispositivi al Wi-Fi e comandandone l’attivazione tramite la propria voce. Per impostare questa funzione è necessario dotarsi di uno smart speaker della serie Amazon Echo o Google Home. Per chi non ne possegga già uno oggi c’è l’Echo Dot di 4a generazione è in offerta a soli 39,99€, un risparmio di 20 euro sulla nuova versione 2020.

Una volta connesse le prese Zoozee all’app Alexa o Google Home si può collegare una lampada, una TV o un qualunque dispositivo alimentabile tramite corrente elettrica. L’apparato connesso si accenderà o spegnerà una volta impartito lo specifico comando vocale, ad esempio “Alexa accendi la stampante!” o anche “Hey Google spegni la TV”.

All’interno della confezione sono incluse ben 4 prese, pronte per rendere domotica la tua casa.

Le prese smart Zoozee sono in offerta su Amazon a 29,99€, un prezzo ridotto grazie al coupon di 16 euro, disponibile nella pagina d’acquisto. Non manca la spedizione espressa Prime con consegna garantita entro 1-2 giorni lavorativi.