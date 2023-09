Prese SMART per casa connessa, 2 pezzi a soli 19€ per affare TOP

Perché limitarti ad acquistare prodotti nuovi e intelligenti quando puoi trasformare quelli che hai già in dispositivi di ultima generazione? Per rendere la tua casa smart devi giocare di astuzia. Per questo motivo 2 prese smart come queste di TP Link fanno proprio al caso tuo.

Ora che sono in promozione su Amazon non te le perdere ma anzi, collegati subito in pagina e acquistale ad appena 19,50€. Lo sconto è piccolo ma ti strizza l’occhio per non rimandare più questo acquisto.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Prese smart per rendere casa connessa in tutto e per tutto

Le prese smart sono comode. Non ne hai mai sentito parlare? Beh, non ti preoccupare. Se è la prima volta che ne vedi una ti spiego brevemente come funzionano: le frapponi tra la presa elettrica e l’elettrodomestico che vuoi rendere intelligente. Con questa semplice mossa colleghi il secondo alla rete di casa e lo rendi intelligente in tutto e per tutto.

Proprio per questo motivo di ho detto che sono dei prodottini comodi: inevitabili da acquistare se vuoi gestire tutto in comodità con spesa minima. Anche perché diciamocelo, acquistare dei nuovi elettrodomestici non è così facile.

In ogni caso, una volta che hai fatto ciò che ti ho detto, puoi gestire i tuoi prodotti in due modi: mediante applicazione o con la voce se in casa hai Amazon Alexa o Google Assistant.

Oltre al controllo remoto e vocale puoi anche creare routine e timer.

Cosa aspetti? Collegati al volo su Amazon dove puoi acquistare le tue prese smart TP Link a soli 19,50€ con lo sconto in corso.

