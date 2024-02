Prese SMART per rendere casa INNOVATIVA: 10€ l'una, incredibile

Sono sufficienti due prese smart per rendere casa tua una di quelle abitazioni di ultima generazione. Prodotti super innovativi? Belli ma costano tanto e soprattutto non puoi decidere di acquistarli da un giorno all’altro quando i tuoi ancora funzionano. Allora aggiungi questi prodotti unici firmati da TP Link e ottieni tutte le funzioni che desideri.

Non una ma bensì due in una confezione combo che ha dell’incredibile. Con 19,99€ diventa tua grazie allo sconto del 20% su Amazon per concludere un affare. Cosa aspetti? Aggiungile al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Prese SMART di TP Link, dove le garanzie sono di casa

Comode, semplici da usare e soprattutto economiche. Affiancandole ai tuoi elettrodomestici e prodotti in casa hai la possibilità di trasformali in prodotti super intelligenti e connessi alla linea di internet. Queste prese smart sono di TP Link quindi hai tutte le garanzie del caso, il marchio è praticamente il colosso in questo mercato.

Ma tornando a noi, si usano collegandole alla presa di corrente e usandole come delle schuko più classiche. La sottile differenza è che dovrai anche scaricare l’app sul tuo smartphone. Fatto questo, sbloccherai tutte le funzioni che sono:

controllo da remoto dei prodotti collegati;

dei prodotti collegati; controllo vocale dei prodotti collegati laddove in casa hai Amazon Alexa o Google Assistant;

dei prodotti collegati laddove in casa hai Amazon Alexa o Google Assistant; temporizzazione dei prodotti con accensioni e spegnimenti automatici;

dei prodotti con accensioni e spegnimenti automatici; modalità assenza per quando sei lontano da casa ed hai bisogno di una sicurezza in più.

Puoi abbinarle praticamente a qualunque dispositivo, non ci sono limiti se non quelli che porrai tu.

Cosa aspetti? Collegati su Amazon e approfitta di questa occasione per acquistare non una ma due prese smart firmate TP Link a soli 19,90€ con lo sconto in corso.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.