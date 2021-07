Prestazioni da desktop racchiuse in un Mini PC: ecco il Minis Forum UM250

Se sei alla ricerca di un Mini PC ad elevate prestazioni, il prodotto che ti suggeriamo oggi potrebbe fare al caso tuo. Si tratta del Minis Forum UM250, un computer equipaggiato con processore Ryzen in grado di svolgere praticamente qualsiasi operazione, con un ingombro ridotto all’osso.

Mini PC Minis Forum UM250: caratteristiche tecniche

Ad equipaggiare il computer ci pensa un processore AMD Ryzen 5 2500U da 4 core e 8 thread con una frequenza massima di 3,6GHz. A questo si affiancano 8GB di memoria RAM DDR4 e un SSD da 256GB. Naturalmente il tutto completamente espandibile. La memoria RAM può essere portata fino a 64GB su una configurazione a doppio canale. L’archiviazione di massa invece può essere aumentata sia sostituendo l’SSD preinstallato, che aggiungendo un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Da non dimenticare anche la scheda video integrata, una Radeon Vega 8, in grado di supportare con i dovuti compromessi anche i videogiochi più recenti con un buon framerate. Si tratta, quindi, di una soluzione ad altissime prestazioni rivolta soprattutto ai professionisti, ma che ben si adatta anche a casa per coloro che vogliono ridurre l’ingombro, senza rinunciare alle performance di un vero e proprio desktop.

Dal punto di vista della connettività c’è tutto ciò di cui si può avere bisogno. Le porte USB sono 4 tutte con specifica USB 3.1 di cui una con supporto alla ricarica rapida per i dispositivi mobili. Due le uscite video, una HDMI e l’altra DisplayPort, a cui si aggiunge una porta USB Type-C che insieme permettono di collegare fino a 3 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Due le porte RJ45 Gigabit LAN che combinano due diverse reti cablate per una velocità di trasferimento senza paragoni. Chiudono le connessioni wireless che prevedono Wi-Fi dual band e Bluetooth. Insomma, una macchina in grado effettivamente di sostituire una postazione desktop, oggi proposta anche con un interessante sconto.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, il PC può essere acquistato su Amazon a soli 469,90 euro con un risparmio di 30 euro sul prezzo di listino.