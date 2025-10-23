 Prestazioni da PRO gamer con Logitech G305 LIGHTSPEED, -38%
Logitech G305 LIGHTSPEED è il mouse ideale per ore davanti allo schermo con i tuoi titoli gaming preferiti: leggero e personalizzabile.
Logitech G305 LIGHTSPEED è il mouse che accoppiato con i tuoi titoli fps regala un’esperienza senza pari. Realizzato proprio per rendere le ore del gaming senza eguali, questo mouse è wireless ed ha tutte le caratteristiche di cui sei in cerca tra cui ergonomia, reattività e persino pulsanti personalizzabili. Visto che su Amazon c’è lo sconto del 38% disponibile, portarlo a casa subito con soli 46,59 euro e non perdere un minuto in più.

Disponibile in diverse colorazioni, Logitech G305 LIGHTSPEED è un mouse che offre tutto il suo potenziale in ogni occasione. Ovviamente non è dedicato solo ai titoli fps ma bensì a tutto il mondo del gaming. Rientri nella categoria? Allora fa al caso tuo. Con il suo design studiato ad hoc per accompagnare il palmo della tua mano, passi lunghe ore davanti allo schermo in tutto comfort. Inoltre è senza fili quindi hai una libertà di movimento avanzata e sfrutti la connettività con micro USB per zero limiti di latenza, compatibilità e così via. Ogni movimento che effettui, viene subito letto dal sensore HERO che raggiunge i 12K punti DPI per un movimento praticamente senza eguali. Naturalmente puoi personalizzare il tuo valore di riferimento e cucirlo sulle tue preferenze.

46,5974,99€-38%
Hai a disposizione ben 6 pulsanti in totale, due dei quali si attivano direttamente con il pollice. Anche questi, grazie al software di Logitech, sono completamente personalizzabili e programmabili a tuo piacimento. La funzione di memoria integrata torna utile nel caso tu debba usare il mouse con più dispositivi così, ogni volta, non occorre riprogrammarlo. Detto ciò, il modello non lascia niente al caso con un’autonomia che raggiunge le 250 ore di utilizzo. Devi ricaricarlo? Non pensarci neanche, è sufficiente cambiare la batteria AA al suo interno e torna come nuovo.

Collegati subito su Amazon per acquistare il tuo Logitech G305 LIGHTSPEED a soli 46,59 euro con lo sconto del 38% in corso ora.

