Prestito convenzionato INPS da restituire in 10 anni: è la scelta più conveniente

C’è un modo semplice e conveniente per accedere a un prestito personale, ottenendo fino a 75.000 euro da restituire in un massimo di 10 anni. Si tratta del prestito convenzionato INPS proposto da Supercredito. Questa soluzione può rappresentare la scelta giusta per accedere al credito, beneficiando di condizioni realmente vantaggiose, con tasso e rata fissi e una pratica veloce, per l’accesso alla liquidità anche a distanza. Per richiedere il prestito personale convenzionato basta seguire una semplice procedura online, accessibile tramite il tasto qui di sotto.

Prestito personale convenzionato INPS: tutti i vantaggi

Per ottenere una liquidità aggiuntiva può essere necessario richiedere un prestito, in modo da portare a termine i propri progetti personali. Le opzioni sono molteplici ed è importante individuare le soluzioni più vantaggiose per poter ottenere un prestito con condizioni competitive e, quindi, con una rata sostenibile, in rapporto alle proprie esigenze.

Con la proposta di Supercredito è possibile accedere a un prestito personale davvero vantaggioso. Con questa soluzione, infatti, il prestito ha le seguenti caratteristiche:

possibilità di richiedere fino a 75.000 euro

piano di rimborso estendibile fino a un massimo di 120 mes i (10 anni)

polizza assicurativa inclusa

nessun garante richiesto

procedura interamente digitale

Ci sono, quindi, tanti vantaggi che rendono il prestito convenzionato INPS proposto da Supercredito la soluzione giusta a cui affidarsi per l’accesso al credito. La possibilità di beneficiare di una rata mensile contenuta, infatti, rende questo particolare tipo di prestito molto sostenibile, semplificando l’accesso al credito.

Per verificare le condizioni del prestito è possibile seguire il link qui di sotto. Bisogna rispondere ad alcune domande e inserire alcuni dati. Terminata la procedura (bastano pochi minuti) è possibile ottenere un preventivo dettagliato per un prestito “su misura”.