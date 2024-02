Prestito online veloce: fino a 84 rate mensili con Younited

Younited è oramai il punto di riferimento del mercato italiano per tutti i consumatori alla ricerca di un prestito online veloce, senza burocrazia e con tanta flessibilità per la determinazione di una rata davvero sostenibile. L’istituto propone diverse promozioni per i suoi utenti, con prestiti mirati alla realizzazione di progetti personali e/o all’incremento della liquidità disponibile.

Tra i punti di forza di Younited troviamo la possibilità di completare la richiesta di prestito in 3 minuti, tramite una breve procedura online a cui seguirà una liquidazione rapida dell’importo ottenuto in prestito. Da notare anche la possibilità di ottenere un prestito con piano di rimborso fino a 84 mesi, in modo da ridurre al minimo la rata, rendendola più sostenibile.

Come richiedere un prestito online veloce grazie a Younited

Scegliere Younited consente l’accesso a un prestito personale direttamente online e in modo veloce, con una richiesta che viene completata in appena 3 minuti. Per richiedere il prestito basta:

scegliere il progetto da realizzare (è possibile selezionare anche “liquidità” per chi ha bisogno solo di liquidità aggiuntiva)

scegliere l'importo desiderato

La procedura guidata viene completata in 3 minuti. Con l’istituto è possibile ottenere un prestito fino a 84 mesi. La scelta della durata è un aspetto centrale in quanto consente di ridurre la rata mensile fino a renderla dell’importo desiderato. L’intera procedura per la richiesta del prestito con Younited viene completata online. Successivamente, il prestito potrà essere gestito direttamente dall’app dell’istituto.

Una rapida consultazione del sito di Younited, come evidente dallo screen qui di sotto, conferma l’ottimo lavoro svolto dall’istituto che ha un punteggio davvero elevato sia su Trustpilot che tramite Google Reviews. La qualità del servizio è, quindi, elevata, come confermano gli stessi utenti.