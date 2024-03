Prestito personale Agos: fino a 120 mesi e una rata fissa e sostenibile

Il prestito personale con Agos è la scelta giusta per accedere al credito con condizioni vantaggiose. Per i suoi clienti, infatti, l’istituto propone la possibilità di richiedere un prestito direttamente online, andando ad estendere il piano di rimborso fino a un massimo di 120 mesi, in modo da ottimizzare la rata in base alle proprie necessità.

Da notare, inoltre, che, a descrizione di chi richiede il prestito, è possibile aggiungere alla rata anche una copertura assicurativa, per tutelare il finanziamento in caso di imprevisti. Per verificare le condizioni del prestito personale Agos basta accedere al sito ufficiale qui di sotto. Tramite il portale è possibile anche richiedere il prestito direttamente online, seguendo una procedura rapida.

Prestito personale Agos: 3 motivi che lo rendono quello giusto

Chi cerca un nuovo prestito personale può puntare ad occhi chiusi su Agos e ci sono almeno 3 motivi che lo rendono la scelta giusta:

Agos consente l’ accesso al credito con condizioni convenienti , una rata fissa e un tasso di interesse contenuto

, una e un è possibile richiedere un prestito fino a un massimo di 120 rate , in modo da trovare il giusto equilibrio tra durata e importo della rata per un prestito davvero sostenibile nel lungo periodo

, in modo da trovare il giusto equilibrio tra durata e importo della rata per un prestito davvero sostenibile nel lungo periodo è possibile aggiungere alla rata anche una copertura assicurativa che comporta un costo leggermente più alto ma garantisce una tutela completa contro gli imprevisti consentendo di gestire il prestito con maggiore tranquillità

Per calcolare un preventivo sul prestito personale con Agos e richiedere online l’erogazione del prestito basta seguire il link qui di sotto.

La procedura messa a disposizione da Agos è semplicissima. Bastano pochi minuti per inserire tutti i dati e completare così la richiesta di prestito. Agos si occuperà della gestione e provvederà alla liquidazione dell’importo richiesto in poco tempo.