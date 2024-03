Prestito personale con Younited: TAEG a 0,08% con la nuova promo flash

Younited è sempre di più un punto di riferimento per tutti gli utenti alla ricerca di un prestito personale davvero conveniente, richiedibile online in pochi minuti. Grazie alla nuova promozione flash è possibile ottenere un prestito con TAEG da 0,08%.

Si tratta di un’offerta esclusiva: il tasso promozionale, infatti, è riservato ai primi 50 clienti con più alto merito creditizio. La promozione consente l’accesso a un prestito di 1.500 euro. Per richiederla c’è tempo fino alla mezzanotte dell’8 marzo 2024.

Per tutti i dettagli basta accedere al sito ufficiale di Younited tramite il link qui di sotto.

Prestito personale con Younited: la scelta conveniente per accedere al credito

Al netto della promozione flash in corso in questo momento, scegliere Younited per ottenere un prestito personale è sempre una mossa giusta. L’istituto, infatti, propone condizioni vantaggiose e trasparente, con tanta flessibilità per gli utenti alla ricerca di un prestito per completare un progetto personale.

Tramite una semplice procedura online, infatti, è possibile richiedere un prestito in 3 minuti affidandosi a Younited. Da notare che l’importo richiesto in prestito può essere restituito in un massimo di 84 mesi. In questo modo, è l’utente che sceglie la durata del prestito in modo da ottenere una rata mensile sostenibile in base alle proprie esigenze.

Il servizio offerto da Younited è stato premiato dagli utenti con recensioni sempre molto positive. Attualmente, infatti, l’istituto può contare su 5 stelle su 5 come punteggio medio delle recensioni su Trustpilot oltre che su Google Reviews.

Per è sufficiente seguire la procedura qui di sotto. L’inserimento di tutti i dati necessari comporta appena 3 minuti. Completata la valutazione del prestito, l’importo richiesto dall’utente sarà erogato in tempi rapidi. Per tutti i dettagli è possibile seguire il link qui di sotto.