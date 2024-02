Prestito personale fino a 120 mesi: la soluzione adatta a tutti è Prexta

Per richiedere un prestito personale con piano di rimborso fino a 120 mesi è possibile affidarsi a Prexta, istituti di credito parte del Gruppo Bancario Mediolanum. Si tratta di una delle realtà più solide e convenienti del mercato bancario italiano.

Con Prexta è possibile richiedere un prestito personale fino a 75.000 euro, scegliendo tra varie soluzioni con tasso fisso e con possibilità di sottoscrivere una copertura assicurativa a protezione del credito e contro ogni imprevisto.

Per richiedere online un prestito con Prexta è sufficiente seguire la procedura qui di sotto.

Prestito online con Prexta: fino a 75.000 euro in 120 mesi

La gamma di prestiti a disposizione dei risparmiatori che si affidano a Prexta comprende tre opzioni:

Prexta One

Prexta Top

Prexta Compact (con il consolidamento dei debiti già esistenti)

Si tratta di un’offerta articolata e completa: in base alle proprie necessità è possibile scegliere il prestito più indicato da richiedere all’istituto, con un piano di rimborso ce può arrivare a un massimo di 120 mesi, per rendere la rata più sostenibile.

L’intera procedura avviene online. Basta collegarsi al sito tramite il link qui di sotto e premere sul tasto Chiedi un prestito personale. A questo punto, è sufficiente inserire i dati richiesti, in modo da specificare il tipo di prestito desiderato.

Come detto in precedenza, le proposte di Prexta si adattano a tutte le esigenze. Prexta One è la soluzione per realizzare i propri progetti personali e consente di ottenere fino a 30.000 euro. C’è poi Prexta Top, pensata per realizzare i progetti più ambiziosi, con un finanziamento che può arrivare fino a 75.000 euro. Con Prexta Compact, invece, è possibile consolidare un debito esistente, avendo così una rata unica e una liquidità aggiuntiva.

Per tutti i dettagli in merito alle proposte di Prexta è possibile seguire la procedura online tramite il link riportato di seguito.