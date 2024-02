Prestito personale: il trucco per averne uno a condizioni agevolate

Una delle opzioni più convenienti per ottenere un prestito personale è legata alla possibilità di ottenere un prestito in convenzione INPS. Si tratta di una soluzione che può garantire condizioni agevolate per l’accesso al credito, con la possibilità di richiedere fino a 75.000 euro, anche senza garante e con una polizza assicurativa inclusa.

Per calcolare un preventivo gratuito per un prestito convenzionato INPS è possibile affidarsi a Supercredito. Bastano pochi secondi per verificare le condizioni disponibili per l’ottenimento del prestito. I dettagli completi sono disponibili di seguito.

Eco le condizioni del prestito con Supercredito:

Prestito convenzionato INPS: la soluzione semplice per l’accesso al credito

Con un prestito convenzionato INPS è possibile beneficiare di diversi vantaggi, a partire da tassi agevolati con rata costante che può arrivare fino a un quinto dello stipendio/pensione.

Da notare che la convenzione può garantire la possibilità di ottenere fino a 75.000 euro in prestito con un rimborso fino a 10 anni, per ridurre al minimo la rata mensile e gestire il tutto senza troppi pensieri, andando a portare a termine i propri progetti.

A rendere ancora più conveniente questa soluzione troviamo il tasso e la rata fissi oltre a una polizza assicurativa inclusa nel prezzo, che incrementa la sicurezza nella gestione del piano di restituzione.

Con Supercredito, quindi, è possibile accedere a un preventivo gratuito per un prestito convenzionato INPS. Tutto quello che bisogna fare e premere sul box qui di sotto e andare a compilare il modulo disponibile sul sito.

In questo modo, quindi, sarà possibile verificare le condizioni del prestito on un preventivo su misura. Successivamente, è possibile richiedere l’erogazione del finanziamento, con una gestione completamente online della pratica.

Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto.

