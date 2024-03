Prestito personale online fino a 30.000 euro: richiedi un preventivo gratuito con Agos

Per richiedere un prestito personale oggi è sufficiente un dispositivo connesso a Internet, che sia un computer, uno smartphone o un tablet. Tra i migliori istituti di credito che offrono la possibilità di ottenere un prestito online a condizioni favorevoli segnaliamo Agos Ducato, attivo da più di 30 anni in questo settore e oggi appartenente al gruppo bancario Crédit Agricole.

La richiesta del prestito personale online con Agos può essere completata su questa pagina del sito ufficiale: al termine si otterrà un preventivo gratuito e senza impegno con l’importo della rata mensile e il relativo tasso di interesse.

Come richiedere un prestito personale online fino a 30.000 euro con Agos

Per prima cosa collegati al sito ufficiale di Agos tramite l’apposita pagina, dopodiché inserisci l’importo che desideri richiedere e scegli la durata del prestito. Alla prima voce, quella dell’importo, il sistema applica di default la somma di 10.000 euro. Nella seconda voce compare invece la durata del prestito, fissata per impostazioni predefinite a 84 mesi.

Fatto questo, il passaggio successivo richiede di scegliere tra rata senza assicurazione e rata con assicurazione (quest’ultima sarà più alta). Dopo aver preso una scelta, fai clic sul pulsante Richiedi per andare avanti.

Ora non ti resta che compilare i form Richiesta prestito, Anagrafica e Dati lavorativi, per completare la richiesta e ottenere un preventivo gratuito e senza impegno.

Il vantaggio proposto da Agos, al di là dei tassi favorevoli, è la possibilità di ottenere un preventivo gratuito: se si decide di proseguire, l’importo resterà quello preventivato prima; in caso contrario, l’utente non dovrà dare nulla in cambio.