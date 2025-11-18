Previsioni meteo a 15 giorni con la nuova AI di Google

Si chiama WeatherNext 2 ed è il nuovo modello AI di Google che ci aiuterà a non uscire mai più senza ombrello quando necessario. Semplificazioni a parte, il sistema sarà alla base delle previsioni meteo che il gruppo di Mountain View mostrerà all’interno di servizi come il motore di ricerca, Gemini, nell’app dedicata sui dispositivi Pixel e su Maps.

Previsioni meteo migliori con l’AI di Google

I passi in avanti rispetto alla prima generazione sono notevoli. I responsabili del progetto (la divisione Research e DeepMind) parlano di una velocità otto volte superiore nell’esecuzione dei calcoli e di un’accuratezza migliore nel considerare il 99,9% di variabili come la temperatura e il vento. In meno di un minuto, utilizzando un singolo chip TPU, può farsi carico dello stesso lavoro svolto in diverse ore da un modello fisico in esecuzione su un supercomputer.

La differenza è da cercare proprio nell’approccio alle previsioni. Un modello tradizionale tenta di ricreare le complesse dinamiche dei fenomeni fisici che si verificano all’interno dell’atmosfera, richiedendo un’enorme potenza di calcolo. L’intelligenza artificiale, invece, valuta l’evoluzione dei dati cercando pattern simili nel passato, sfruttando questa sorta di memoria storia per stimare cosa accadrà in seguito.

WeatherNext 2 fa leva su una tecnologia chiamata Functional Generative Network che tiene in considerazione il cosiddetto rumore (noise) ovvero variabili randomiche come la temperatura di una specifica località anziché di un’area più vasta, la velocità del vento a una latitudine o a un’altitudine precisa e il grado di umidità. Questo consente di arrivare ad avere risultati diversi in un singolo passaggio, senza ripetere l’operazione per intero e perfezionandola rapidamente.

In termini concreti, significa poter disporre di previsioni più precise su base oraria. Inoltre, Google afferma di poter arrivare a vedere nel futuro fino a 15 giorni di distanza. Sappiamo che su quest’ultimo aspetto i meteorologi sono da sempre scettici: l’AI riuscirà a fargli cambiare idea?