Previsti guadagni da 30x: questa nuova meme coin è più promettente di Shiba Inu

Shiba Inu (SHIB) ha mantenuto la sua reputazione di criptovaluta dalle migliori prestazioni sul mercato. Nelle ultime 24 ore, questa meme coin ha registrato un’incredibile impennata dell’attività sulla chain, con un aumento del 363% delle transazioni principali superiori a 100.000 $.

Mentre questo clamore persiste, un progetto in rapida crescita, NuggetRush (NUGX), è emerso come un rivale significativo, assicurando ai finanziatori un rendimento di 30x e proponendosi come altcoin più promettente.

NuggetRush presenta un gioco P2E in cui i giocatori si dedicano all’estrazione di oro e minerali. Lo smart contract di questo nuovo progetto DeFi ha ottenuto l’approvazione di Solidproof, rendendolo una piattaforma di investimento sicura. Grazie agli oltre 800.000$ raccolti nella prevendita e all’accesso speciale offerto ai possessori di token, le possibilità di NUGX di dominare lo spazio sono elevate.

In questo articolo, esamineremo le caratteristiche di NuggetRush che lo rendono un’impresa più promettente rispetto a SHIB.

>> Scopri NuggetRush ora <<

NuggetRush (NUGX) trasforma il mercato con la sua piattaforma di staking e una crescita straordinaria

NuggetRush si appresta a fare un notevole salto nel settore, in quanto promette un guadagno di 30x per i suoi investitori. Grazie al crescente interesse dei giocatori e degli investitori, questo nuovo progetto DeFi ha venduto oltre 80 milioni di token nella sua prevendita in corso. NUGX ha strutturato la prevendita in cinque fasi e si trova nella terza fase. Grazie al prezzo del token DeFi scontato di 0,013 $, gli investitori possono guadagnare molto con un piccolo investimento.

Il prezzo del token DeFi di NuggetRush dovrebbe salire a 0,02 $ dollari durante il lancio ufficiale, fatto che indica una crescita del 100% rispetto alla fase iniziale. L’aspetto più interessante di questo progetto è che prima ti iscrivi, prima puoi richiedere i tuoi token. Una volta completato l’evento di prevendita, NUGX sarà reso disponibile sulle piattaforme di exchange e distribuito in cinque round in base al periodo di iscrizione di ciascun investitore.

NuggetRush mira a creare un ambiente di gioco coinvolgente unendo divertimento e ricompense. Questa migliore criptovaluta è caratterizzata da un gioco play-to-earn (P2E) in cui i giocatori gestiscono le loro operazioni minerarie utilizzando strumenti semplici come le indagini geofisiche e il campionamento del terreno.

Gli oggetti virtuali guadagnati con le missioni, le battaglie e i tornei possono essere scambiati con premi reali come denaro o oro. Come piattaforma di generazione di reddito, NUGX collabora con i fornitori di oro che consegnano i premi Rushgem direttamente agli indirizzi dei minatori.

Le transazioni effettuate con la piattaforma NuggetRush sono a costo zero. Gli investitori possono quindi ottenere enormi guadagni senza dover sostenere alcun costo. Inoltre, i possessori di questa migliore criptovaluta possono mettere in staking i loro token non fungibili (NFT) e guadagnare fino al 20% di rendimento percentuale annuo. Queste caratteristiche, insieme ai vantaggi della prevendita, hanno reso NUGX un progetto più interessante di SHIB.

>> Tutto su NuggetRush <<

Shiba Inu (SHIB) registra un’impennata del 363% nelle transazioni di alto valore e un’attività storica delle whale

La community di Shiba Inu è entusiasta, perché ha sorpreso il mercato con un’impressionante crescita sulla chain. Questa meme coin ha registrato un notevole aumento del 363% nelle transazioni sostanziali, superando i 100.000 $ in un giorno. Questo dato sorprendente è stato rivelato dallo strumento di analisi della blockchain IntoTheBlock.

Le operazioni da parte delle whale in Shiba Inu hanno raggiunto grandi livelli, passando da 32,06 milioni di dollari a ben 116,44 milioni di dollari. Questo ha portato a un enorme scambio di quasi 12 trilioni di token SHIB. Oltre a questa attività sulla chain, il valore del token SHIB è cresciuto del 15% e ha mantenuto una tendenza positiva per i primi sei giorni di dicembre.

Conclusione

Mentre Shiba Inu ha registrato un impressionante aumento del 363% nelle transazioni principali, NuggetRush è emersa come un operatore significativo, promettendo un potenziale guadagno di 30x per i suoi investitori. Considerati i vantaggi unici come il gioco P2E e un bonus annuale del 20% per gli investitori, questa meme coin brilla più di SHIB. Gli investitori possono visitare il sito ufficiale per cogliere l’occasione e acquistare i token NUGX utilizzando le migliori criptovalute come BTC, ETH o USDT.

Visita il sito della prevendita di NuggetRush

In collaborazione con LocxLabs

Punto Informatico non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). Punto Informatico non è responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.