PREZZACCIO per la soundbar Philips su Amazon: solo 79 euro

Una soundbar con cui far evolvere l’audio della tua TV senza spendere cifre esagerate. Oggi arriva su Amazon l’offerta perfetta perché la Philips TAB5109 può essere tua a soli 79 euro, grazie allo sconto attivo sul prezzo mediano.

Le caratteristiche della soundbar Philips TAB5109

La soundbar Philips TAB5109, con i suoi 120W di potenza e i canali 2.0, offre un audio TV migliorato che trasforma completamente la tua esperienza visiva e uditiva. La tecnologia audio immersiva e le quattro modalità EQ ti danno modo di scegliere lo stile audio che si adatta perfettamente a ciò che stai guardando. Ad esempio, con la funzione Dialogue Enhancement, le voci saranno più chiare e distinte, rendendo ogni conversazione facile da seguire.

Il supporto al DTS Virtual, attivabile tramite il telecomando, crea un’esperienza audio 3D virtuale senza la necessità di altoparlanti extra. Inoltre, la compatibilità con Dolby Digital Plus ti mette in prima fila per ogni film o serie TV, regalandoti un’esperienza di audio surround che fa davvero la differenza.

La soundbar Philips TAB5109 è dotata di HDMI ARC e Philips EasyLINK, che ti permettono di regolare il volume della soundbar con il telecomando della TV. Se possiedi una Philips Ambilight TV, EasyLINK ti consente di passare facilmente tra le modalità EQ preimpostate della soundbar, regolare i suoni bassi e alti, e molto altro ancora, tutto con il telecomando della TV.

Per quanto riguarda le connessioni, la compatibilità con Bluetooth LE Audio garantisce una connessione più stabile, un audio migliore e un lag inferiore. Inoltre, puoi collegare facilmente sorgenti audio alla soundbar tramite audio-in, USB o ingresso ottico. Tutto questo a 79 euro: serve altro?