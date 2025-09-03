Prezzi bloccati o indicizzati? Le nuove offerte Octopus fino al 9 settembre

Octopus Fissa 12M: la sicurezza di un prezzo bloccato

Per chi vuole certezze in bolletta, Octopus Fissa 12M propone un costo della materia prima bloccato per 12 mesi.

Luce : 0,1089 €/kWh

Gas : 0,4295 €/Smc

Commercializzazione: 84 €/anno per ciascuna fornitura

Un’offerta ideale per chi desidera stabilità senza preoccuparsi delle oscillazioni di mercato. Le tariffe sono al netto di IVA e imposte, con perdite di rete già incluse.

Octopus Flex: la libertà di seguire il mercato

Per chi preferisce un approccio dinamico, Octopus Flex offre tariffe indicizzate ai valori reali di mercato:

Luce : PUN Mono + 0,0055 €/kWh

Gas : PSVDAm + 0,08 €/Smc

Commercializzazione: 84 €/anno per ciascuna fornitura

Una scelta adatta a chi vuole cogliere le opportunità dei prezzi energetici variabili, con la stessa trasparenza e senza sorprese in fattura.

Zero complicazioni, solo vantaggi

La potenza del contatore luce e la classe del contatore gas rimarranno invariate rispetto al contratto attuale, con la possibilità di modificarle in seguito. L’attivazione è semplice e veloce, interamente gestibile online, senza interruzioni del servizio. Octopus Energy, già premiata per la qualità del servizio clienti e per la crescita in Italia, conferma così un modello energetico innovativo e vicino ai consumatori.

Energia rinnovabile e impegno locale

A differenza di molti operatori che si limitano a garantire certificati verdi, Octopus Energy fornisce energia elettrica prodotta interamente da fonti rinnovabili italiane. Questo approccio rafforza la filiera nazionale, riduce l’impatto ambientale e contribuisce a una transizione energetica realmente sostenibile, offrendo alle famiglie non solo convenienza ma anche un valore etico e ambientale aggiunto. Per conoscere l’offerta completa di Octopus Energy clicca qui.