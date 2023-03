Prezzi luce e gas in discesa: ecco come tagliare subito le bollette

I prezzi di luce e gas all’ingrosso sono in netto calo nel corso di questa prima parte di 2023. Il prezzo del PUN, indice del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica, ha toccato quota 0,174 €/kWh. Nello stesso tempo, il prezzo del PSV, indice del mercato all’ingrosso del gas, è sceso fino a 0,731 €/Smc. In entrambi i casi, si tratta del valore più basso registrato negli ultimi 12 mesi.

In questo momento, quindi, attivare offerte luce e gas con accesso diretto al prezzo all’ingrosso può garantire un risparmio netto in bolletta. Tra le tante offerte disponibili sul mercato segnaliamo le tariffe Trend Casa Luce e Gas di Eni Plenitude che garantiscono l’accesso diretto al prezzo del PUN (+0,0451 €/kWh) e del PSV (+0,2030 €/Smc). Le due tariffe sono attivabili gratis tramite il sito del fornitore:

Cala il prezzo di luce e gas all’ingrosso: è il momento giusto per tagliare le bollette

Il crollo del prezzo all’ingrosso di luce e gas che si sta registrando ad inizio 2023 è l’occasione giusta per tagliare le bollette dopo un 2022 caratterizzato da quotazioni record. Il PUN, l’indice del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica, è sceso fino ad un minimo di 0,174 €/kWh mentre il PSV, che rappresenta il riferimento per il gas naturale, è sceso fino a 0,731 €/Smc. In entrambi i casi ci troviamo di fronte ai prezzi più bassi degli ultimi 12 mesi.

In questo momento, quindi, per tagliare le bollette è possibile passare a tariffe che garantiscono l’accesso al PUN e al PSV. Con il calo dei prezzi, infatti, questo tipo di tariffe è diventato ancora più conveniente e, nel prossimo futuro, il risparmio potrebbe aumentare ancora di più considerando il trend con prezzi in discesa di queste settimane. Per ridurre le bollette, è necessario agire subito e assicurarsi tariffe più convenienti.

Tra le offerte luce e gas consigliate in questo momento ci sono le tariffe Trend Casa Luce e Gas di Eni Plenitude. Queste tariffe presentano i seguenti prezzi:

luce: PUN + 0,0451 €/kWh

gas: PSV + 0,203 €/Smc

Il rincaro rispetto alle quotazioni del mercato all’ingrosso è minimo. Con le offerte Plenitude è possibile, quindi, ridurre le bollette, sia nell’immediato che nei prossimi mesi. Per attivare le tariffe (è possibile attivare anche solo la tariffa luce o quella gas), si può fare riferimento al sito del fornitore:

L’attivazione delle tariffe luce e gas di Eni Plenitude è gratuita. Per completare la sottoscrizione dell’offerta desiderata è sufficiente avere a disposizione i dati anagrafici dell’intestatario della fornitura ed i codici identificativi della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) riportati in bolletta.

