I prezzi degli orologi Citizen e Swatch sotto la lente di AGCM

L’Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato ha appena annunciato l’avvio di un’istruttoria nei confronti di Citizen e Swatch, due tra i principali produttori di orologi. Il motivo, da accertare, fa riferimento alla possibile adozione di strategie commerciali idonee a limitare la concorrenza di prezzo fra i propri rivenditori nella vendita al dettaglio , attraverso quella che è definita come una intesa verticale restrittiva della concorrenza .

L’occhio di AGCM sugli orologi Citizen e Swatch

Più precisamente, un procedimento interessa Citizen Watch Italy S.p.A. e la casa madre giapponese, Citizen Watch Co. Ltd., mentre l’altro The Swatch Group S.p.A. (per l’Italia) e la casa madre svizzera, The Swatch Group Ltd. L’obiettivo di AGCM è quello di accertare un’eventuale violazione dell’articolo 101 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) e dell’articolo 4 del Regolamento 720/2022 della Commissione europea, nel caso in cui le aziende abbiano fissato i prezzi pubblici esposti sui canali online dei propri distributori autorizzati ovvero le gioiellerie e le orologerie.

Tra i marchi controllati da Citizen controlla ci sono anche Bulova, Vagary, Fréderique Constantine e Alpina. Per quanto riguarda Swatch, invece, gli altri brand appartenenti al catalogo sono Tissot, Mido e Hamilton.

Per entrambe le società, l’Autorità fa riferimento a una presunta imposizione dei prezzi di vendita e di un’attività di monitoraggio con l’adozione di misure commerciali ritorsive nei confronti dei distributori ritenuti inadempienti ovvero che promuovono sconti e prezzi difformi da quelli indicati. La scorsa settimana, nella giornata di mercoledì 3 dicembre, i funzionari hanno condotto ispezioni nelle sedi di Citizen Watch Italy S.p.A. e di The Swatch Group (Italia) S.p.A. con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

Al momento non ci risultano comunicati ufficiali in merito alla vicenda pubblicati da parte di Citizen o di Swatch. In caso di disponibilità, li integreremo a questo articolo con un aggiornamento.