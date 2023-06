Prezzi SSD in calo: anche i migliori modelli diventano economici

Da diverso tempo si vocifera la scomparsa degli HDD, ovvero degli hard disk tradizionali, attorno al periodo 2028-2030 alla luce dei vantaggi correlati agli SSD. Si parla di una maggiore velocità, di una riduzione del consumo energetico, ma anche di un costo inferiore per gigabyte. I prezzi delle unità a stato solido, infatti, stanno scendendo ancora. Rispetto allo scorso marzo, stando ai dati raccolti dal gruppo di analisti di TrendForce, si parla di un calo del 25%, e in futuro potrebbero diventare ancora più economici.

Gli SSD diventano sempre meno costosi

Come ripreso da Tom’s Hardware, l’analisi ha riguardato oltre 60 modelli popolari da 1 TB, 2 TB e 4 TB, e ha determinato che il costo medio per GB è attualmente pari a solamente 6 centesimi, con un incremento lieve per le unità PCIe 4.0 ad alte performance o un abbassamento per SSD SATA e unità PCIe 3.0 più datate. Ad esempio, unità come WD Black SN770 con velocità di trasferimento sequenziale nominale da 4.000 a 5.000 MBps sia per le letture che per le scritture costano un minimo di 5 centesimi per gigabyte. Altrimenti, il modello best-buy Samsung 990 Pro con trasferimenti sequenziali tra 7.450 e 6.900 MBps, sale a 6-8 centesimi per gigabyte.

Anche per le unità da 2 terabyte si raggiungono cifre molto competitive: modelli come Crucial MX500 e Samsung 970 Evo Plus si aggirano tra 4 e 5 centesimi per GB. Per le unità più capienti da 4 TB i prezzi non cambiano, e arrivano a massimi di circa 10 centesimi per gigabyte nel caso delle unità Sabrent di fascia alta.

Insomma, questo potrebbe essere il periodo migliore per acquistare un SSD…o forse no? In Italia i prezzi potrebbero variare leggermente a seconda dei rivenditori, e forse tra il Prime Day e altre iniziative promozionali il costo per GB potrebbe diminuire ulteriormente, portando SSD da 2 TB ad alte prestazioni anche a meno di 100 euro. Ad ogni modo, i prezzi degli SSD continueranno probabilmente a scendere perché gli analisti non si aspettano una ripresa significativa della domanda di NAND a breve. Pertanto, potrebbe essere saggio attendere pazientemente l’evoluzione del mercato.